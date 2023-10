Kriminalität in Emmerich Einbrecher lösten Alarm aus in Imbissstube am Löwentor

(RP) Am frühen Donnerstagmorgen, 26. Oktober, gegen 04.34 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in einen Imbiss am Löwentor ein. Der Imbissinhaber bemerkte in den Morgenstunden den optischen und akustischen Alarm in seinem Imbiss und eilte sofort zu dem Gebäude. Er konnte noch zwei mit Sturmhaube und dunkler Kleidung getarnte Personen erkennen, die aber sofort in Richtung Toiletten flüchteten.