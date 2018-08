Einbrecher in Emmerich

Emmerich : Einbrecher stehlen Aluminium

Emmerich In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Donnerstag, 12:30 Uhr, schraubten bislang unbekannte Täter ein Zaunelement zu einem Außenlager einer Firma an der Lise-Meitner-Staße in Emmerich ab. Vom Gelände der Firma wurden drei Paletten mit Aluminiumplatten bzw. Aluminiumblöcken entwendet.

Aufgrund der Gewichts der entwendeten Gegenstände haben die Täter vermutlich eine Transporthilfe in Form einer Sackkarre oder eines Hubwagens verwendet. Der Abtransport müsste zumindest durch einen Kleintransporter erfolgt sein.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830.

(RP)