Sie wollten in Emmerich Beute machen Einbrecher nach Verfolgungsjagd im Gefängnis

Das ist geschehen: Am Sonntag gegen 01:00 Uhr erhielten zwei Kriminalbeamte bei der Spurensicherung am Tatort nach einem Wohnungseinbruch an der Verbindungsstraße Hinweise auf einen verdächtigen Nissan mit niederländischem Kennzeichen, der in Tatortnähe aufgefallen war. Sie nahmen die Verfolgung mit einem zivilen Dienstwagen auf.