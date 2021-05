Emmerich : Verrückt - Erfolgloser Einbrecher stiehlt nasse Turnschuhe

Emmerich Sachen gibt’s, die gibt es gar nicht. Dieser Fall ist so außergewöhnlich, dass man dem Einbrecher nur zurufen könnte: Mach’ endlich was aus deinem Leben!

Der Reihe nach: Zwischen Donnerstag, 21:30 Uhr und Freitag, 13:00 Uhr kam es zu zwei Einbruchsversuchen in benachbarten Straßen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, versuchte ein Einbrecher in der Bredenbachstraße zunächst die Tür eines Eckhauses aufzuhebeln. Der Versuch blieb jedoch erfolglos.

In der benachbarten Elisabeth-Reintjes-Straße kam es dann zu dem merkwürdigen Vorfall. Dort versuchte ein Unbekannter gegen 03:22 Uhr die Tür eines Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Auch hier blieb der Täter erfolglos. Er kehrte aber nur wenig später gegen 03:40 Uhr zurück und nahm nasse Sportschuhe an sich, die zum Trocknen vor der Haustür standen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.