Emmerich : Einbrecher scheitern am Tresor in Bäckerei

Foto: dpa/Carsten Rehder

Emmerich In der Zeit zwischen Donnerstag, 11.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei am Lidl-Markt an der Wardtstraße, indem sie ein Fenster einschlugen.

Sie versuchten, einen Tresor im Lagerraum der Bäckerei zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Mehrere dazu eingesetzte Werkzeuge ließen die Täter zurück und flüchteten ohne Beute.

(RP)