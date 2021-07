Emmerich : Einbrecher flüchten vor Frau

Emmerich Die beiden Einbrecher hatten in dieser Nacht möglicherweise noch viel vor. Doch eine Hausbewohnerin nahm ihnen den Mut. Sie flüchteten.

Zwei unbekannte Täter waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag offenbar auf Beutezug am Groendahlschen Weg. Das teilte die Polizei am Freitag mit .