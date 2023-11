Diebe in der Förderschule in Emmerich Nicht wählerisch - Einbrecher nehmen Kettcars mit

Im Zeitraum von Sonntag, 11:00 Uhr, und Montag, 06:45 Uhr, kam es an der Adresse "Hinter dem Kapaunenberg" in Emmerich zu einem Einbruch in die Förderschule. Die Täter kletterten auf einem Baugerüst bis in den ersten Stock des Gebäudes und verschafften sich dort über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten drei Kettcars, die im unteren Teil des Gebäudes abgestellt gewesen waren. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich, schreibt die Polizei.