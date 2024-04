In Elten Einbrecher in der Bäckerei am Markt

Unbekannte Täter sind am Eltener Markt in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen. In der Zeit von Sonntag, 14:00, Uhr bis Montag, 05:20 Uhr, drangen der oder die Täter in das Gebäude ein und öffneten dort gewaltsam mehrere Türen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht im Zusammenhang mit dem Einbruch nach Zeugen, die zum Tatzeitraum im Bereich des Eltener Marktes oder an der Dr.-Robbers-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise unter Telefon 02822 7830.