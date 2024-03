Emmerich Einbrecher in Büro einer Waschanlage

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Donnerstag (14. März) auf Freitag die Scheibe zum Büro einer Waschanlage an der Georg- Elser-Straße in der alten Kaserne ein. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Schränke und flüchteten unerkannt. Sie entwendeten eine geringe Menge an Bargeld und Münzen für den Saugautomaten. Wer verdächtige Feststellungen in der Nacht gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kripo in Emmerich unter Telefon 02822 7830