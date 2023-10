Emmerich Einbrecher in Apotheke am Neumarkt

Am Donnerstag kam es zwischen 01:47 Uhr und 01:50 Uhr am Neumarkt in Emmerich zu einem Einbruch in eine Apotheke. Ein unbekannter Täter beschädigte eine Schiebetüre und konnte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten der Apotheke verschaffen. Dort entwendete er eine unbekannte Menge Bargeld und zahlreiche Schlüssel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nach einer ersten Auswertung der Videoüberwachungsbilder eines Supermarktes, den Täter wie folgt beschreiben: