Emmerich Vermutlich suchten sie nach Geld, lösten aber den Alarm aus.

In die Ausbildungsstätte für den Gastronomiebereich des Theodor-Brauer-Hauses an der Kurfürstenstraße stiegen in der Nacht zu Mittwoch gegen 00.45 Uhr Einbrecher durch ein Oberlicht ein. Sie öffneten in den Räumen Schränke und Schubladen und durchsuchten sie. Als sie den Alarm auslösten, flüchteten die Unbekannten durch ein Flurfenster, ohne Beute gemacht zu haben.