Emmerich : Einbrecher im Theater und im Bürgerbüro

Emmerich Ob da jemand gewusst hat, dass in den Büros Geld zu holen ist? Diese Einbrecher machten auf jeden Fall ganz gezielt Beute.

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (9. Juli) ein Fenster des Bürgerbüros an der Steinstraße und eines am Stadttheater am Grollscher Weg auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Am Bürgerbüro machten sich die Unbekannten an den Fenstern auf der Rückseite des Gebäudes (Hinter dem Engel) zu schaffen. Sie gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in ein Büro und durchsuchten dieses. Auf dieselbe Weise gelangten die Täter in den Bürotrakt des Stadttheaters und durchsuchten das Gebäude. Mit einer dreistelligen Summe an Bargeld flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.