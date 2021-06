Zwei Fälle in einer Nacht : Einbrecher machen Beute in Baucontainern

Einbrecher machen Beute in Baucontainern

Zwei Fälle in einer Nacht

Emmerich Die Polizei meldet zwei ähnliche Einbrüche, die sich von Sonntag auf Montag ereignet haben. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld aus Baucontainern.

(RP) In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu zwei Bürocontainern einer Baustellenfirma am Groendahlscher Weg. Nach Angaben der Polizei zerbrachen sie Schlösser und Fenster und durchwühlten das Innere der Container. Die Diebe erbeuteten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.