Emmerich Einbrecher bei Kaufland in Emmerich

Am Mittwoch kam es zwischen 03:20 Uhr und 04:00 Uhr an der Normannstraße in Emmerich zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter hebelte ein Fenster auf und drang über das Lager des Supermarktes „Kaufland“ in den Tabakverkaufsstand ein. Dort wurden durch den Täter diverse Tabakwaren entwendet, schreibt die Polizei. Zur genauen Tatbeute kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen keine Aussage getroffen. Bereits im Zeitraum von Samstag (30. September 2023), 23:15 Uhr und Montag (2. Oktober 2023), 08:00 Uhr, war es an bei Kaufland zu einem versuchten Einbruch gekommen. Einer Mitarbeiterin fiel eine eingeschlagene Scheibe auf, jedoch konnte der oder die Täter nicht ins Gebäudeinnere eindringen. Ob die beiden beschriebenen Sachverhalt in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der laufenden Ermittlungen.