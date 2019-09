In Haldern : Einbrecher dreimal von Bewohnern überrascht

Haldern Am Donnerstag drang ein Einbrecher in drei Halderner Häuser ein. Jedesmal traf er dabei auf Bewohner. Er erbeutete Schmuck und konnte fliehen.

Am Donnerstag war drang ein Einbrecher in Haldern gleich drei Häuser ein. Gegen 14 Uhr traf eine 69-Jährige in der Küche ihres Hauses an der Kaiserstraße den Mann, der in gebrochenem Deutsch nach Arbeit fragte. Als sie angab, keine für ihn zu haben, verschwand er durch den Seiteneingang des Hauses, durch den er wahrscheinlich auch hineingelangt war.