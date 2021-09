Ab kommenden Montag : B67: Einbahnstraße zwischen Münsterlandtor und Isselburg

Werth Straßen NRW saniert aktuell an der B67 die Kreuzungspunkte L896/K2 bis zur Kreuzung Münsterlandtor in Isselburg-Werth auf rund einem Kilometer. Ab Montag wird die B67 auf diesem Abschnitt für rund drei Wochen zur Einbahnstraße.

(RP) Der Verkehr wird laut Straßen NRW wie folgt geregelt: Der Verkehr in Fahrtrichtung Bocholt/Münster wird durch die Baustelle geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Rees/A3 wird über die Umleitungsstrecke (siehe Plan) Münsterlandtor (L896), Deichstraße/Schüttensteiner Straße/Stromberg (L605) und der Straße Am Fenn (L468) geleitet. Um dem erhöhten Verkehrsaufkommen an der Umleitungsstrecke gerecht zu werden, werden an den Kreuzungen Münsterlandtor/Deichstraße und Stromberg/Breels/Am Fenn mobile Ampelanlagen aufgestellt. An der Kreuzung am Fenn/Bocholter Straße treffen die Verkehrsteilnehmer wieder auf die Bundesstraße 67 – hier wird die stationäre Ampel durch eine Baustellenampel ersetzt – ebenfalls mit dem Ziel, die veränderten Verkehrsströme besser leiten zu können.