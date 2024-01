Stadtverwaltung bestätigt Wolf reißt Schaf in Isselburg

In den vergangenen Tagen wurden in Anholt im Bereich der Niederissel, Buchenallee und den benachbarten Niederlanden mehrere Wolfsbeobachtungen gemeldet. Am 4. Januar kam es nun zu einem mutmaßlichen Wolfsriss, bei dem ein Schaf von einem Anwohner an der Niederissel durch eindeutige Rissmerkmale getötet wurde. Das hat die Stadtverwaltung in Isselburg am Freitag mitgeteilt.