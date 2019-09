Volksfest : Ein „Traumjahr“ für die Reeser Kirmes

Richting rund geht’s beim Musikexpress, früher auch Raupe genannt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rees Die Schausteller locken wieder mit vielen Fahrgeschäften, auch wenn das erhoffte Riesenrad fehlt. Am Dienstag endet das Volksfest mit einem Feuerwerk am Rhein.

Zur Eröffnung der 778. Reeser Kirmes huldigte das Reeser Tambourcorps musikalisch dem „schöhöhönen Westerwald“ und „Kölle am Rhing“. Doch angesichts des goldenen Sommerwetters und der vielen Fahrgeschäfte gab es am Wochenende durchaus gute Gründe, in der ältesten Stadt am unteren Niederrhein zu bleiben. „Bezogen auf die Größe unserer Stadt haben alle Beteiligten wieder eine beachtliche Kirmes auf die Beine gestellt“, lobte Mariehilde Henning. Vor zwei Jahren schrieb die stellvertretende Bürgermeisterin Geschichte, weil sie als erste Frau überhaupt die Reeser Traditionskirmes eröffnete.

„Es ist keine leichte Aufgabe, Schausteller in eine Kleinstadt zu holen“, betonte Mariehilde Henning. Viele scheuten die Anreise und wüssten nicht, anders als zum Beispiel beim zeitgleich eröffneten Oktoberfest in München, ob sich der Aufwand am Ende in barer Münze auszahlen werde. Umso herzlicher rief Henning die Bürger auf, die Angebote der 80 Schausteller bis Dienstag intensiv zu nutzen. So könnte die Kirmes weiterhin ein fester Bestandteil im Leben der Reeserinnen und Reeser bleiben: „Auch viele Ehemalige kommen an diesem Wochenende in ihre Heimatstadt zurück, um mit Freunden und Angehörigen feiern zu können.“ Beim Fassanstich an der Pumpe sorgten die Reeser Ortsvorsteher Manfred Dicker und Waldemar Prust dafür, dass kein Tropfen des von der Stadt Rees gespendeten Freibiers auf dem Asphalt landete.

Die vielen Fahrgeschäfte bieten wieder reichlich Foto-Potenzial fürs Familienalbum. Foto: Markus van Offern (mvo)

info Und das steht noch auf dem Programm Familientag Am Montag lockt die Kirmes Familien mit Preisnachlässen (14 bis 17 Uhr). Feuerwerk Am Dienstag endet das Volksfest mit einem Höhenfeuerwerk an der Rheinpromenade, das von den Schaustellern finanziert wird (gegen 21 Uhr). Krammarkt Am Mittwoch laden wieder rund 150 Händler von 8 bis 15 Uhr zum Krammarkt mit grünem Hering, warmen Socken, Autopolitur und vielen Wundermitteln ein. Verkehr Nach den Abbau- und Reinigungsarbeiten durch den Bauhof wird die Innenstadt dann wieder für den Autoverkehr freigegeben.

Dirk Janßen, der Vorsitzende des Schaustellervereins Kleve-Geldern, dankte dem Ordnungsamt für die bewährt gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Kirmes. Auch Platzmeisterin Jessica Heisters sprach gegenüber der Rheinischen Post von einem „Traumjahr“ ohne Komplikationen, bedauerte aber weiterhin die vor mehreren Wochen erfolgte Absage eines Riesenrads. Dieser, im wahrsten Sinne des Wortes, Höhepunkt hätte am Busbahnhof stehen sollen, der Betreiber musste aber einen Rückzieher machen. „Grund dafür war Personalmangel“, erklärte Jessica Heisters, die sich weiterhin für ein Riesenrad in Rees einsetzen will: „Die Vorbereitungen für die Kirmes 2020 laufen bereits.“

Ein Dutzend Fahrgeschäfte, darunter fünf für Kleinkinder, stehen derzeit zwischen Busbahnhof, Marktplatz und Rathaus. Dazu gehören altbekannte Großangebote wie der Rock Express, der Autoscooter, die Time Machine, Mr. Beat und der Disco Dance. Auch weniger spektakuläre Angebote wie das Entenangeln, Dosenwerfen und Pfeilewerfen fanden viele zahlungswillige Glücksritter. Auffallend war, dass erstmals die altbewährte Losbude fehlte. An ihrem jahrzehntelangen Stammplatz steht diesmal das „Knödelwerfen“. Apropos Knödel: Die lukullischen Genüsse reichen vom Backfisch bis zum Flammlachs auf Buchenholz, von Churros bis zum Asia Wok und vom Reibekuchen bis zum Kartoffel-Twister. Während die meisten Lebkuchenherzen in allen Größen ewige Liebe und Treue schwören, gibt es die Herzen diesmal auch für einen anderen Beziehungsstatus: „100 % Single“ steht darauf.