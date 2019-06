Geschichte : Ein Stolperstein für Margarete Sander

Erich und Margarete Sander im Jahr 1939 in den Niederladen. FOTOs (2): Archiv Bernd Schäfer. Foto: schäfer

REESRees Die niederländische Stadt Groningen erinnert an ein Holocaust-Opfer aus Empel.

Vor zehn Jahren, an einem regenreichen Montag im November 2009, verlegte der Künstler Gunter Demnig in Rees, Haldern und Millingen 34 Stolpersteine. Die Namen und Lebensdaten, die in die Messingschicht eingraviert sind, erinnern an jüdische Männer, Frauen und Kinder, die einst in Rees und den Ortsteilen lebten und von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Dieses Schicksal ereilte auch Margarete Sander (1927-1943) und ihren Vater Max Sander (1891-1943). Beide lebten in Empel und starben in Konzentrationslagern, haben aber keine Stolpersteine in Rees. Der Grund: Das Haus der Familie Sander existiert nicht mehr, und auf dem asphaltierten Standstreifen der Bundesstraße 67, hinter der Brücke und nahe der Kreuzung nach Haldern, sollten vor zehn Jahren keine Stolpersteine verlegt werden.

Im Gegensatz zu seiner Schwester überlebte Erich Plaat (Mitte) den Holocaust. 2008 kam er nach Rees und besuchte mit Bernd Schäfer (l.) und Herbert Schürmann die Orte seiner Kindheit am Niederrhein. Foto: schäfer

info Verlegung in Groningen in diesem Jahr Stolpersteine Der Verkehrs- und Verschönerungsverein und der Reeser Geschichtsverein holten die Stolpersteine nach Rees. Ein Faltblatt, das im Rathaus erhältlich ist oder unter www.rees-erleben.de heruntergeladen werden kann, informiert über die Orte, an denen Gunter Demnig in Rees, Haldern und Millingen Stolpersteine gesetzt hat. Erinnerung In Groningen wurden am 16. Mai 2019 insgesamt 33 Stolpersteine gesetzt. Die gebürtige Millingerin Margarete Sander wurde in der Jan Lanstraat gemeinsam mit der Familie Polak-Härtz berücksichtigt, in der sie ab dem zwölften Lebensjahr als Haushaltshilfe lebte.

Doch jetzt hat Margarete Sander in der niederländischen Universitätsstadt Groningen einen Stolperstein erhalten. Denn die 2014 gegründete „Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen“ achtet streng darauf, dass nicht nur niederländische Juden, die nach dem Überfall der Deutschen Wehrmacht deportiert und ermordet wurden, einen Stolperstein erhalten. Auch viele jüdische Flüchtlingskinder, die nach dem Pogrom im November 1938 aus Deutschland ins Nachbarland fliehen konnten und bei niederländischen Familien lebten, wird diese stille Form der Erinnerung zuteil.

Margarete Sander lebte ab 1939 bei der Familie des jüdischen Puddingfabrikanten Benno Polak in der Jan Lutmastraat 2 in Groningen und half Betsy Polak-Härtz im Haushalt sowie bei der Erziehung der 1939 geborenen Tochter Helena Wilhelmina und des 1941 geborenen Sohnes Abraham Aron. Als Margarete Sander bei den Polaks eine neue Heimat fand, war sie erst zwölf Jahre alt, blickte aber schon auf ein bewegtes Leben zurück: Am 19. März 1927 in Millingen geboren, zog sie als Kleinkind mit ihren Eltern Max und Erna und mit dem zwei Jahre älteren Bruder Erich nach Oberhausen. Am Morgen nach der sogenannten „Reichskristallnacht“, im November 1938, änderte sich das Leben der Schülerin schlagartig: Die Nationalsozialisten zerstörten die Wohnung in dem Sechsfamilienhaus und verhafteten den Vater. Im Ersten Weltkrieg hatte Max Sander noch aus Überzeugung für sein deutsches Vaterland gekämpft, wurde dabei stark verwundet und musste seine Familie später durch die karge Kriegsrente ernähren.

Zwar wurde Max Sander nach zwei Wochen aus der Haft entlassen, doch weil das Klima nicht nur in Oberhausen immer judenfeindlicher wurde, befolgten er und seine Frau Erna den Rat niederländischer Freunde, die Kinder ins vermeintlich sichere Ausland zu schicken. Am 7. Dezember 1938 waren Margarete und Erich Sander Teil eines genehmigten Kindertransports, für den die Nationalsozialisten einen zusätzlichen Waggon an den Schnellzug nach Amsterdam hängten. „Der Abschied war unglaublich schwer“, schrieb Erich Sander 2001 in seinen Erinnerungen, „denn bis zu diesem Tag waren Grete und ich behütet und beschützt gewesen, nun standen wir plötzlich allein da und mussten für uns selbst sorgen.“

In Amsterdam eingetroffen, wollten die Geschwister Freunde ihrer Eltern aufsuchen, doch das wurde ihnen nicht gestattet. Sie kamen mit anderen Flüchtlingskindern drei Wochen in ein Quarantänelager bei Amsterdam. Es folgten Aufenthalte in Kinderheimen in Amsterdam und Utrecht. Margarete Sander zog schließlich bei der Familie Polak-Härtz in Groningen ein, so wie alle jüdischen Kinder, die jünger als 15 Jahre waren, bei niederländischen Familien untergebracht wurden. Erich Sander, gerade 15 geworden, entschied sich für das jüdische Ausbildungslager „Werkdorp Wieringen“, um sich dort, nördlich von Amsterdam, auf seine Emigration nach Palästina vorzubereiten.

Das Leben der Geschwister hätte nun in sicheren Bahnen verlaufen können, vor allem im Vergleich zum Leben ihrer Eltern in Deutschland. Doch im Frühjahr 1940 überfiel die Deutsche Wehrmacht die Niederlande und erließ auch dort Restriktionen für die jüdische Bevölkerung. Im Februar 1943 wurde Margarete Sander, zusammen mit der Familie Polak-Härtz, abgeführt und nach Westerbork gebracht. Von dort ging ihr Leidensweg weiter nach Auschwitz, wo sie vermutlich am 12. Februar 1943 vergast wurde. Auch ihre Gastfamilie, inklusive der beiden Kleinkinder, wurde ermordet.

Margaretes Bruder Erich nahm mit Hilfe der niederländischen Untergrundbewegung eine neue Identität an: Als Hendrik van der Luit gelang ihm die Flucht über Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal. Im November 1944 traf er schließlich per Schiff in Palästina ein. Bis zu seinem Tod im Jahr 2017 lebte Erich Sander unter neuem Namen Ehud Sander in Haifa. Auch seine Mutter Erna hatte die Gefangenschaft im Konzentrationslager Theresienstadt überlebt und war nach Kriegsende in die USA und später nach Israel zu ihrem Sohn gezogen. Sie starb 1972 im Alter von 94 Jahren. Ihr Mann Max Sander hatte das Konzentrationslager nicht überlebt. Er starb 1943 mit 51 Jahren in Auschwitz.