Kostenloser Austausch : Bücherschrank für den Mehrer Dorfplatz

MEHR Im Ortsteil Mehr gibt es jetzt kostenloses Futter für Leseratten: Am Freitag wurde auf dem Dorfplatz an der Heresbachstraße ein nagelneuer Bücherschrank zur Benutzung freigegeben. Hier können sich Leser bedienen und auch selbst Bücher für andere hinterlassen.

Bürgermeister Christoph Gerwers, Julia Krassa von den Heimatfreunden und Dirk Krämer, Kommunalmanager des Energiedienstleisters Westenergie, enthüllten am Vormittag den schmucken Schrank. In Rees gibt es bereits einen solchen Bücherschrank auf dem Wohnmobilstellplatz, zudem wurde in Haldern vor St. Marien eine alte Telefonzelle zur Kleinst-Bücherei umfunktioniert.