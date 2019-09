Vereinsleben : Ein letztes Lied bei Wanders in Elten

Letztes Konzert in Elten. Dirigent Gert de Rijder steht ein letztes Mal vor seinen Sängern. Foto: Monika Hartjes

Elten Männergesangsverein löst sich auf. Letztes Konzert mit Erinnerungen.

Viel Wehmut schwang am Sonntag mit bei der kurzen Rede von Hans Hoffmann, Vorsitzender des Eltener Männergesangvereins. „Wir sind heute in dieser Zusammensetzung ein letztes Mal hier bei Wanders. Schade, dass sich der MGV, gezwungenermaßen nach mehr als 100 Jahren, auflösen muss, da kein Nachwuchs vorhanden ist und die Überalterung immer weiter fortschreitet.“ Das verbliebene gute Dutzend Sänger hat ein Durchschnittsalter von fast 83 Jahren.

Ein besonderes Lob bekam Dirigent Gert de Rijder. „Er war immer die tragende Säule in unserem Chor. Mit ihm hatten wir 150 Auftritte und er ist zu unseren Proben 750 Mal mit dem Fahrrad von Lobith nach Elten gefahren und zurück – und das alles nebenberuflich. Der Mann hat hier 16 Jahre lang Großartiges geleistet in der Musikgeschichte des Eltener Männerchores.“ Hoffmann bedankte sich bei den Mitgliedern, den Sponsoren und Förderern für die Treue, Zugehörigkeit und Unterstützung des Vereins. Er dankte allen Vereinen in Elten, die kooperativ mit dem MGV zusammengearbeitet haben. Ein besonderer Dank galt den Wirtsleuten Bettina und Theo Wanders für die fürsorgliche Treue zum Männerchor. „Es ist immer gut, lecker und gesellig bei Euch gewesen.“

Auch Theo Wanders schaute wehmütig zurück: „Fast 45 Jahre ward Ihr bei mir.“ Er erinnerte an die Anfänge, als nach der Probe 40 Männer gleichzeitig „Bier“ riefen und an Tisch 1 zünftig Skat gespielt wurde. „Es waren schöne Zeiten dabei, aber auch traurige. Ich hoffe, dass wir alle noch einige schöne Jahre zusammen erleben.“ 1906 wurde der MGV Elten von „sangesfrohen Eltenern“ gegründet. In den Vereinsstatuten hieß es: „Zweck des Vereins ist die Pflege des deutschen Liedes, besonders des deutschen Volksliedes.“ Im ersten Weltkrieg wurden viele der Sänger eingezogen, doch 1921 wurde der MGV „neu geboren“.

Am Sonntag gaben 13 Sänger gaben ein kleines Konzert als Dankeschön für Förderer und Sponsoren. „Wer hier mit uns will fröhlich sein“, klang es durch den Saal Wanders, bevor die Herren „Ein Bier“, „Die Rose“ und das Lied „Wolga“ anstimmten – auf russisch. Danach wurden Karl Heinz Bettray, der nicht anwesend sein konnte, und Schriftführer Hermann Naß, für ihre 50jährige Treue zum Männerchor geehrt. Sie werden auch noch vom Sängerkreis Wesel am Freitag ausgezeichnet.