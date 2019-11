Kultur : Ein Kulturraum fürs Haus Wesendonk

Haldern Silja Böhling-Buhl möchte an der Klosterstraße „Kultur für alle“ anbieten.

(ha) Silja Böhling-Buhl versteht es, Menschen in ihren Bann zu ziehen, sie für das Theaterspiel zu begeistern, mit Literatur vertraut zu machen oder sie wieder an Gelesenes erinnern zu lassen. Bewohner der Senioreneinrichtungen besuchen ihre Kursangebote ebenso begeistert wie Mitarbeiter der Lebenshilfe, die oftmals auch gemeinsam auf der Bühne stehen. Dazu haben sie jetzt noch mehr Gelegenheit, denn Silja Böhling-Buhl hat die untere Etage des Hauses Wesendonk an der Klosterstraße angemietet und jetzt auch die Nutzungsänderung bewilligt bekommen.