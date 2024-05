Gelungenes Stadtfest in Rees Ein Selfie mit der Rheinkönigin

Info

Termine Auf dem Marktplatz in Rees stehen demnächst noch weitere Veranstaltungen an: Am 6. Juni, 11. Juli und 15. August finden jeweils donnerstags nach bewährtem Konzept wieder die Feierabendmärkte statt. Außerdem wird vom 26. bis 28. Juli erstmals ein Streetfood-Festival in Rees ausgerichtet. Es wird freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 11.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet sein.