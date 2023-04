Kampf gegen Eichenprozessionsspinner Warum Naturschützer vor diesem Bakterium warnen

Der Naturschutzbund fordert die Kommunen im Kreis Kleve deshalb auf, nur stufenweise gegen die Eichenprozessionsspinner vorzugehen und möglichst auf das Bakterium zu verzichten. „In Waldgebieten, in denen Eichenprozessionsspinner auftreten, können für die betroffenen Areale Warnschilder aufgestellt oder diese vorübergehend gesperrt werden. Sind einzelne oder wenige Bäume in der Nähe von Siedlungen oder in Bereichen befallen, die Menschen oft nutzen, können ausgebildete Schädlingsbekämpfer die vorhandenen Raupen oder Nester mit geeigneten Methoden entfernen.“