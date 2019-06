Kirchengemeinde : Ehrenamtlicher Begräbnisdienst

Emmerich In der Gemeinde St. Christopherus/St. Johannes der Täufer dürfen ab sofort drei Gemeindemitglieder selbstständig den Trauer- und Begräbnisdienst durchführen. Rund 160 Beerdigungen gibt es pro Jahr in Emmerich und den Ortsteilen.

„Seit 2015 können auch ehrenamtliche Gemeindemitglieder diesen Dienst übernehmen“, so Pastor Bernd de Baey. Im Pastoralteam habe man überlegt, wer das könnte und einige Personen gefragt. „Wir freuen uns, dass mit Elisabeth Boßmann, Stephanie Ess und Josef Bram jetzt drei Gemeindemitglieder unser Team im Trauer- und Begräbnisdienst unterstützen.“ Eine Bestattung sei gleichzeitig ein Dienst an den Verstorbenen, an die Lebenden durch die Trauerarbeit und ein Dienst der Verkündigung, so de Baey. Die drei haben eine Ausbildung absolviert. Am Sonntag wurden sie im Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt und bekamen eine Urkunde mit der Beauftragung durch den Bischof.