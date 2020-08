Ehrenamt : Ehrenplakette für drei Emmericher

Blick auf die Ehrenplakette der Stadt Emmerich. Foto: Stadt Emmerich

EMMERICH Die Stadt ehrt Irene Möllenbeck, Marianne Lorenz und Wilhelm Pfirrmann für deren ehrenamtliches Engagement. In der Societät gab es am Freitag eine kleine Feierstunde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Irene Möllenbeck, Dr. Wilhelm Pfirrmann und Marianne Lorenz haben am Freitag für ihr ehrenamtliches Engagement die Ehrenplakette der Stadt beklommen. „Alle drei haben sich über Jahre und zum Teil Jahrzehnte außergewöhnlich für das Miteinander in Emmerich engagiert“, sagte Bürgermeister Peter Hinze.

Die Ehrenplakette wird seit 1989 verliehen, um außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement in der Stadt zu würdigen. Sie ist, nach Ehrenbürgerschaft und Ehrenring, die dritthöchste städtische Auszeichnung. Bisher wurden 48 Bürger mit der Ehrenplakette ausgezeichnet.

Irene Möllenbeck. Foto: Stadt Emmerich

Info Ehrung auch für Peter Kossen Foto: dpa/Friso Gentsch Noch eine Ehrung mit Emmericher Beteiligung. Peter Kossen, ehemaliger Pfarrer in Emmerich, bekommt den nordrhein-westfälischen Landesverdienstorden. Das hat die Staatskanzlei bekanntgegeben. Ministerpräsident Armin Laschet wird dem Pfarrer die Auszeichnung für herausragende Verdienste um das Gemeinwohl am Sonntag, 23. August, in Köln überreichen. Seit 2012 prangert Pfarrer Kossen die Arbeits- und Lebensbedingungen vor allem der osteuropäischen Leiharbeiter in den Schlachtbetrieben als „moderne Sklaverei“ an.

Irene Möllenbeck war Landtagsabgeordnete, Bürgermeisterin der Stadt (1992-1994) und bis 2004 Mitglied im Emmericher Stadtrat – unter anderem als Fraktionsvorsitzende. Bereits während ihrer politischen Zeit hat sie sich für die Förderung von Kindern und Frauen und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Stadt und im Kreis Kleve eingesetzt. Als Kuratoriumsvorsitzende des PAN und als Vorsitzende der Bürgeraktion Pro Kultur engagiert sich die 69-jährige heute für das kulturelle Leben in der Stadt. Mit der Initiierung der Aktion „Stolpersteine“ und der Errichtung des jüdischen Kulturraums haben Irene Möllenbeck und ihre Mitstreiter einen wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur in der Stadt geleistet.

Wilhelm Pfirrmann. Foto: Stadt Emmerich

Wilhelm Pfirrmann war viele Jahre lang in zahlreichen sozialen und sportlichen Vereinen in der Stadt in führender Position aktiv. So war er unter anderem viele Jahre lang Vorsitzender des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes. Als zweiter Vorsitzender des Freundeskreises Silute hat er gemeinsam mit anderen engagierten Bürgerinnen und Bürgern seit den frühen 90er Jahren Brücken nach Osteuropa gebaut.

Marianne Lorenz. Foto: Stadt Emmerich

Pfirrmann hat zahlreiche Hilfsgütertransporte nach Polen, Litauen, Bulgarien oder in die Ukraine organisiert – und zum Teil auch als Fahrer selbst durchgeführt. In seiner Heimatstadt war der heute 87-jährige auch sportlich aktiv, unter anderem war er Vorsitzender des Flugsportvereins und im Vorstand des Tennisclubs Rot-Weiß Emmerich.

Marianne Lorenz wurde für ihr 25-jähriges Engagement im Rat der Stadt geehrt. Eine Plakette erhält die 84-jährige übrigens nicht. Das silberne Schmuckstück durfte sie bereits im Jahr 2014 in Empfang nehmen, insbesondere für ihren ehrenamtlichen Einsatz für die Aktion „Kinder in Not“. Bürgermeister Peter Hinze überreichte ihr stattdessen eine Spende im Wert der Plakette für die Aktion „Kinder in Not“.

Ursprünglich war die Verleihung der Ehrenplakette bereits für März geplant, musste allerdings wegen der Corona-Situation abgesagt werden. Am Freitag überreichte Bürgermeister Hinze die Plaketten dann in einer Feierstunde im Garten der Societät.

(RP)