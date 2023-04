Bürgermonitor Fehler der Post macht Kontoauszug teuer

In der kleinen Ortschaft Wittenhorst bei Haldern gibt es ja nicht so viele Häuser. In einem davon wohnt ein Ehepaar schon seit Jahrzehnten. Im Dorf ist man bekannt, auch der Postzusteller kennt seine Kunden. Doch im Herbst vergangenen Jahres war der reguläre Briefträger nicht im Einsatz. Ausgerechnet an jenem Tag, als die Volksbank dem Paar, das namentlich nicht genannt werden möchte, einen Kontoauszug zuschicken wollte. Die Vertretung konnte die Adresse des Paares nicht finden und ließ den Brief mit dem Stempel „Anschrift nicht zu ermitteln“ an den Absender zurückgehen.