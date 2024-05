Diamantene Hochzeit in Esserden „Schöner kann es gar nicht sein“

Zwei Töchter und ein Sohn kamen zur Welt. Unter dem Dach des Hofs in Esserden leben inzwischen vier Generationen, jüngstes Familienmitglied ist Urenkelin Leni (6). Aber auch eine gute Freundin lebt auf dem Hof, den sie einst kaufte und dann Anne und Robert fragte, ob sie nicht mit zu ihr ziehen wollten – was dann auch geschah. Die große, gemütliche Küche von Anne und Robert Krampitz ist so etwas wie der Mittelpunkt des Hauses, in dem stets alle Türen offen sind. „Wir haben einen engen Zusammenhalt und sind ein tolles Team. Jeder kümmert sich um jeden“, erzählt Enkelin Elke Peters. Ein Miteinander, das allen gefällt. „Es gibt hier einen Altersunterschied von 82 Jahren. Schöner kann es gar nicht sein“, sagt Anne Krampitz.