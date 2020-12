Ehemaliger FDP-Ratsherr gestorben : Trauer um FDP-Politiker Dieter Struckhof (82)

EMMERICH Im Alter von 82 Jahren ist der ehemalige FDP-Ortsverbandsvorsitzende an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben. Ab der Kommunalwahl 1999 wirkte er in mehreren Ausschüssen mit.

(RP) Der ehemalige Emmericher FDP-Politiker Dieter Struckhof ist am Dienstag im Alter von 82 Jahren unerwartet gestorben. Der gebürtige Hamburger, der die meiste Zeit seines Lebens in Emmerich lebte und wirkte, erlag nicht dem Corona-Virus, sondern einer anderen schweren Erkrankung. Am Montag wurde er deshalb ins Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert, starb jedoch am nächsten Tag in Gegenwart eines engen Familienangehörigen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage wird Dieter Struckhof in den kommenden Tagen im engsten Familienkreis beigesetzt, wie sein Sohn Detlef mitteilte.