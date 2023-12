Seit dem Sommer ist Egide Muziazia Pfarrer von St. Vitus in Elten „Viele Menschen möchten weiterhin Gemeinschaft in der Kirche erleben“

Das Schützenfest in Elten und das Herbstfest der Schützenbruderschaft in Hüthum hat er schon mitgefeiert, im Team mit 12 Müttern aus Hüthum und Elten eine Familiengottesdienst-Gruppe eingerichtet und wenn er die Messe in Hochelten feiert, dann begrüßt er die niederländischen Gläubigen selbstverständlich in ihrer Muttersprache. Kurz: Pfarrer Egide Muziazia hat sich in der Pfarrei St. Vitus mit den Gemeinden Elten, Hochelten und Hüthum eingelebt. Im Sommer war der gebürtige Kongolese, der 2006 nach Deutschland gekommen ist, aus Münster als leitender Pfarrer an den Niederrhein gewechselt. „Das ist hier auf dem Land eine ganz andere Art der Seelsorge als in Münster“, sagt er lächelnd.