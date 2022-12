Impuls für den Handel in Emmerich Edeka will im Februar am Neumarkt eröffnen

Nun neigt sich die Großbaustelle dem Ende zu. Die Familie Brüggemeier, die auf dem Neumarkt einen Edeka-Lebensmittelmarkt betreiben wird, hat nun nach Personal gesucht und dabei erklärt, dass der Markt im Februar starten wird. Interessant dabei: Die Familie Brüggemeier hat auch neben dem Aldi-Markt in der alten Kaserne ein Schild aufgestellt, das auf den neuen Markt am Neumarkt aufmerksam macht. Dass der Standort neben dem Aldi-Markt kein Zufall ist, wissen viele Menschen in Emmerich nicht. Denn an dieser Stelle soll auch irgendwann ein zweiter Brüggemeier-Markt stehen.