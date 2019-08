Elektro-Mobilität : E-Tankstelle für Hochelten

Neue Touristen-Info soll E-Tankstelle bekommen. Foto: Christian Hagemann

Elten (hg) Eltens Ortsvorsteher Albert Jansen hat vorgeschlagen, eine oder zwei E-Tankstellen in Hochelten zu installieren. Die Gelegenheit sei jetzt ideal, weil derzeit die Arbeiten in Hochelten für das neue Touristik-Center in vollem Gang sind.

Da könnte Strom für Elektroautos bestens passen. Und Platz sollte auch sein für eine Ladestation für E-Fahrräder. Stadtwerke-Chef Udo Jessner findet die Idee gut und will für die E-Tankstellen einen Förderantrag auf den Weg bringen. Bis eine Genehmigung vorliegt, könne es aber ein paar Monate dauern. Die Ladestation für Fahrräder ist unkompliziert.

Eine E-Tankstelle ist bereits für den Eltener Markt in die Wege geleitet worden. Planung und Förderanträge sind abgeschlossen, schreibt Albert Jansen.