REES : E-Car-Sharing gescheitert: Verwaltung beendet den Versuch

Rainer Krebs, Horst Gamerschlag und Bürgermeister Christoph Gerwers nahmen von Innogy, vertreten durch Dirk Krämer und Christian Uhlich, das E-Car im Sommer 2020 in Empfang. Foto: Michael Scholten

REES Es ist wie bei den Mitfahrbänken - das Interesse ist nicht groß auf den platten Land. Weitere Themen im Reeser Rat waren Digitalisierung und Ehrenmal.

Wo ein Wille ist, muss nicht immer auch ein Weg sein: Nachdem die Mitfahrbänke in Rees und den Ortsteilen bei weitem nicht die erhoffte Resonanz hatten, gilt nun auch das im Sommer 2020 gestartete E-Car-Sharing-Projekt als gescheitert.

Außerdem waren die Mietzeiträume stark limitiert: Da das E-Auto werktags von 8 bis 16 Uhr für Dienstfahrten der Stadt reserviert ist, steht es den Bürgern nur ab dem späten Nachmittag oder an Wochenenden zur Verfügung. „

Erfreulicher war der erste Digitalisierungsbericht, den Fachbereichsleiter Ludger Beltermann auf Antrag der CDU-Fraktion vortrug. Seit im Jahr 1985 die ersten beiden Computer für das Rathaus angeschafft wurden, erklärte Beltermann, habe Rees „immer zu den führenden IT-Kommunen“ gehört. Dies gelte für die Ausstattung im Rathaus und in den Schulen gleichermaßen. Somit sei Rees auch gut aufgestellt für das Onlinezugangsgesetz (OZG), das zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Dann hat jeder Bürger Anspruch darauf, vom heimischen Computer alle benötigten Antragsformulare online aufzurufen oder einen Termin mit dem Bürgerservice zu vereinbaren.

Die Homepage der Stadt Rees werde derzeit täglich bis zu 350 mal angeklickt, bald sei auch das Bezahlen via E-Payment möglich. Bewährt habe sich laut Beltermann die Digitalisierung der Rats- und Gremienarbeit, der Bewerbungen und der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren.

Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder die Verlegung des Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus. Da der aktuelle Standort zugunsten der Erweiterung des Busbahnhofs aufgegeben werden muss, hatte eine fachkundige Arbeitsgruppe eine Alternative im Stadtgarten angeregt, in der Nähe des Denkmals für die Gefallenen der Weltkriege.

Per Dringlichkeitsbeschluss stellte der Rat 30.000 Euro für eine Beregnungsanlage auf dem Rasensportplatz in Mehr zur Verfügung. Dort ist die mobile Beregnungsanlage in den heißen Sommermonaten verschlissen. Die neue soll nun unterirdisch eingebaut werden und dafür sorgen, dass die Bespielbarkeit des Rasenplatzes schnell wieder hergestellt wird.