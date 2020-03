Auf der Emmericher Landstraße : Unter Drogen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Bienen

Bienen Am frühen Sonntagmorgen ist eine Duisburgerin (37) auf der Emmericher Landstraße gegen eine Mauer gefahren. Sie und ihr Beifahrer wurden schwer verletzt. Laut Polizei stand die Frau unter Drogen.

(RP) Am Sonntag kam es gegen 6.30 Uhr auf der Emmericher Landstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Pkw-Insassen schwer verletzt wurden. Eine 37-jährige Duisburgerin war aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Ford Transit nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Grundstücksmauer kollidiert. Die 37-Jährige und ihr 38-jähriger Beifahrer erlitten durch den Aufprall Verletzungen im Kopfbereich und wurden zur Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Am Pkw wie auch an der Grundstücksmauer entstand schwerer Sachschaden. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 37-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte und es sich bei dem Unfall vermutlich um eine Folge des Drogenkonsums handelte.