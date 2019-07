Reeser Marktkonzerte : Marktkonzert mit Lukas Kepser

REES Am 28. Juli tritt der DSDS-Finalist aus Goch mit seiner Band auf dem Reeser Marktplatz auf.

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Reeser Marktkonzerte im Juni steht am Sonntag, 28. Juli, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr die zweite Auflage der Marktkonzerte auf dem Programm. Lukas Kepser und seine Band werden den Reeser Marktplatz in der Zeit von 15 bis 17 Uhr mit bekannter Rock- und Popmusik bespielen. Der 24-jährige Lukas Kepser ist durch das Musikformat „Deutschland durch den Super Star“ (DSDS) bekannt geworden und ist zuletzt auch beim Jugendfestival Courage am Schloss Moyland aufgetreten.