Emmerich : Drohnenshow als krönender Abschluss

Plötzlich erscheint die Rheinbrücke am Himmel. Beim Feuerwerk hatte die Drohnenshow Europa-Premiere. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Mit Feuerwerk und einem Spektakel am Himmel endete „Emmerich im Sommer“. Tausende Besucher erlebten die Europa-Premiere einer Drohnenshow an der Promenade.

Es war ein überwältigender Anblick, den Feuerwerk-Weltmeister Hayo Wolff den tausenden Besuchern an der Promenade bot. Es war nicht nur ein atemberaubendes Feuerwerk, dass er 23 Minuten lang zu passender Musik abbrannte. Er ließ zur Mitte der Feuerwerks auch noch 180 Drohnen aufsteigen, die - compunterprogrammiert - die herrlichsten Bilder in den Himmel zeichneten. Das war Europa-Premiere. Und die Zuschauer waren absolut begeistert. So etwas hatte zuvor noch niemand gesehen. Und man muss kein Prophet sein: Drohnenshows werden ein fester Bestandteil abendlicher Unterhaltung zu festlichen Gelegenheiten werden.

Bevor es am Abend zu diesem spektakulären Finale kam, stand tagsüber ein Tag für die Vereine an, bei dem sich die unterschiedlichsten Gemeinschaften und auch Firmen in der Stadt präsentierten. Zwischendrin gab es immer wieder unterhaltende Elemente. Zudem startete der Tag am Morgen auf der Stadtplatte mit einem Bürgerfrühstück, zu dem Bürgermeister Peter Hinze geladen hatte. Den Kaffee dafür hatte er spendiert.

Was auf dem Bild aussieht wie Star Wars ist der Beginn der Drohnenshow, die Teil des 23 Minuten langen Feuerwerks war. Foto: Christian Hagemann

Es war zudem ein guter Tag für die Gastronomie. Tausende Besucher kamen an den Rhein, Sitzgelegenheiten waren schnell Mangelware. Im Rheinpark hatte „Event am Brink“ den hinteren Bereich für eine Konzertmeile abgesperrt. 500 Menschen durften nur gleichzeitig auf dem Gelände sein. Dutzende Besucher warteten bereits nach kurzer Zeit am Eingang darauf eingelassen zu werden. Viele warteten vergebens, denn den Konzert-Bereich wollten nur die wenigsten verlassen.