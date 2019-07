30 Kilo im Wohnmobil : Drogen-Pärchen tarnte sich mit Behinderten-Aufkleber

Emmerich Hinten hatten sie sogar einen Behinderten-Aufkleber an die Scheibe geklebt. Zöllner nahmen in einer Emmericher Werkstatt ein Wohnmobil auseinander und fanden Drogen mit einem Schwarzmarktwert von 600.000 Euro.

Der Zoll hat am Mittwoch Details eines außergewöhnlichen Aufgriffs auf der A 3 mitgeteilt (die RP berichtete bereits).

„Bei einer Kontrolle am 26. Juni konnte die Kontrolleinheit Verkehrswege Emmerich den Schmuggel von 30 Kilogramm Drogen verhindern. Die Drogen hätten auf dem Schwarzmarkt einen Erlös in Höhe von rund 600.000 Euro erzielt“, schreibt die Pressestelle des Hauptzollamtes in Duisburg.