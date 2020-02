Hasch für 54.000 Euro : Drogenschmuggler bei Rees erwischt

Rees Die Sache mit dem Besuch im Centro nahmen ihm die Fahnder nicht ab. Der Mann dürfte die nächsten Jahre wohl in einer Zelle verbringen.

Am Dienstag überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam (Bundespolizei und niederländisch königliche Marechaussee) auf der A 3 bei Rees einen 34-jährigen Niederländer in einem Peugeot 207 nach der Einreise in das Bundesgebiet. Auf Nachfragen gab der Reisende an, dass er nach Oberhausen fahren wollte, um dort ein Einkaufszentrum zu besuchen. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum einen Koffertrolly. Darin transportierte der Niederländer fünf Folienbeutel mit insgesamt 5,3 Kilogramm Marihuana. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zoll zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel beträgt 54.000 Euro.