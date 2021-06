Elten/Beek : Drogenlabor in Beek ausgehoben

Das Archivbild zeigt sichergestellte Chemikalien beim Bayerischen Landeskriminalamt. Foto: dpa/-

Elten/Beek Wenige Meter von Elten entfernt stürmten Beamte am Montag ein freistehendes Haus. Zehn Einsatzwagen waren vor Ort, in der Luft kreiste ein Helikopter. Die Drogenszene zieht es immer häufiger in ländliche Gebiete.

Von Maarten Oversteegen

Am Montagmittag war es für kurze Zeit bemerkenswert unruhig im niederländischen 2000-Seelen-Dorf Beek. Zehn Einsatzwagen, ein Helikopter und gleich mehrere schwerbewaffnete Beamte näherten sich einem Einfamilienhaus an der Straße Eltenseweg – nur wenige Meter von der Grenze mit Elten entfernt. Wie die Polizei der Provinz Gelderland mitteilt, wurde ein Verdächtiger bei dem Einsatz festgenommen. Die Beamten hatten vor Ort nämlich einen Raum entdeckt, in dem ein Labor untergebracht war, in dem wohl im großen Stil synthetische Drogen und Medikamente hergestellt wurden.

Vor Ort war auch die LFO-Spezialeinheit (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) der niederländischen Polizei, die auf die Entdeckung und Untersuchung von Drogenlaboren spezialisiert ist. Die Beamten sollten unter anderem untersuchen, wie und welche Suchtmittel in Beek hergestellt wurden und wie lange der Betrieb bereits lief. Wie groß das Labor ist, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Schwer bewaffnete Beamten liefen kurzzeitig am Eltenseweg (auf deutscher Seite bis zur Grenze: Beeker Straße) umher und bewachten das freistehende Haus, das in Sichtweite der deutschen Grenze liegt. Auch das Ordnungsamt und die Gemeindeverwaltung von Montferland waren zugegen. Nach Informationen der niederländischen Tageszeitung „De Gelderlander“ handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 44-Jährigen, der in dem Haus lebte.

Info Drogenlabore großes Thema in Holland Überblick Die Drogenmafia, die in den Niederlanden nach Schätzungen von Experten dutzende Milliarden jährlich verdient, sorgt im Nachbarland beinahe wöchentlich für Negativschlagzeilen. Prozess Aktuell steht mit Ridouan Taghi einer der prominentesten Drogenbosse in Amsterdam vor Gericht. Er war Anführer der „Mocro-Maffia“, ein kriminelles Netzwerk marokkanischer Einwanderer.

Der Einsatz in dem Grenzdorf passt in einen Trend: Es scheint nämlich, als würde es die Drogenmafia zunehmend in dünn besiedelte Landstriche der Niederlande ziehen. Dort können sie offenbar ungestörter ihren kriminellen Aktivitäten nachgehen als in der Randstad, also der Metropolregion rund um Den Haag, Rotterdam und Amsterdam. Beispiele für entsprechende Labore in beschaulichen Dörfern gibt es reichlich. So wurde vor einem Jahr auf einem Bauernhof in Drempt bei Doetinchem ein Crystal-Meth-Labor ausgehoben, das von Mexikanern und Amerikanern betrieben wurde. Allein die Entsorgung der chemischen Stoffe kostete der öffentlichen Hand damals Millionen. Kurz zuvor war eine leerstehende Halle in Winterswijk in den Fokus der Ermittler geraten, in der unter professionellen Verhältnissen Kokain hergestellt wurde.

Ein weiterer trauriger Höhepunkt folgte Anfang 2021 in Baak bei Doetinchem. Auch dort hatten Kriminelle die Scheune eines Bauernhofes gemietet, um Amphetamin auf den Markt zu bringen. Bei den Einsätzen der Polizei wurden nur selten die Hintermänner der Drogenmafia erwischt. Vor Ort sind in der Regel nur die Handlanger der organisierten Kriminalität aktiv. Doch auch auf sie warten bei einer Verurteilung Freiheitsstrafen. Die Polizei hatte sich zuletzt auch vermehrt an die Öffentlichkeit gewandt, um vor den Machenschaften der Drogenproduzenten zu warnen – insbesondere im ländlichen Raum.