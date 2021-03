Auf der A 3 bei Emmerich : Berauschter Kenianer winkt der Polizei zu

Emmerich Es gibt Leute, die Drogen im Auto haben und Vollgas geben, wenn sich die Polizei nähert. Oder das Zeug aus dem Fenster werfen. Dieser Mann hier machte alles ganz anders.

Die Polizei berichtet von einem kuriosen Fall, der sich am Montagmittag ereignete. Da überprüfte ein Team aus deutscher und niederländischer Polizei einen 42-jährigen Kenianer aus Düsseldorf in einem Landrover Discovery. Der Mann war aus den Niederlanden auf der Autobahn A 3 eingereist. Stoppen konnten ihn die Beamten aber erst am Rastplatz Löwenberger Landwehr in Emmerich.