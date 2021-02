In Isselburg : Reeserin (34) randaliert und beleidigt Polizisten

ISSELBURG/REES Eine Reeserin hat am Montag in Isselburg mehrere Fahrgäste eines Busses und auch Sanitäter und Polizisten beleidigt und auch nach ihnen geschlagen. Die 34-Jährige stand unter Drogen und Alkohol.

(RP) Einige Konsequenzen eingehandelt hat sich am Montag eine Frau aus Rees mit ihrem Verhalten in Isselburg. Die Polizei war gegen 16.35 Uhr verständigt worden: Die 34-Jährige hatte an der Werther Straße einen Linienbus verlassen müssen, da sie nach Angaben von Zeugen darin randaliert hatte. An der Bushaltestelle habe sie dort wartende Passagiere rassistisch beleidigt.