Drogen: Reeser sorgt für kuriosen Fall in Bocholt

Polizeieinsatz in Bocholt

Bocholt /Rees Ein offenbar stark unter Drogen stehender Mann aus Rees hat in Bocholt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Den Beamten erklärte er, sich die Fußball-WM anschauen zu wollen. Anschließend trank er seine eigene Urinprobe.

Um Kurz vor 21 Uhr bemerkten am Montagabend Anwohner der Viktoriastraße in Bocholt einen fremden Mann im Garten und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Als die Streifenbeamten eintrafen und die Personalien des augenscheinlich deutlich unter Drogeneinfluss stehenden 33-jährigen Mannes aus Rees feststellen wollten, wurden sie überrascht. Er gab an, dass er die Fußball-WM schauen und sich nach den Ergebnissen informieren wollte.