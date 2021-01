Rees : Nervöse Schmuggler auf dem Rastplatz

Rees Sie waren nervös, ihre Ausreden nicht gerade sehr überzeugend. Kein Wunder, dass die Fahnder schnell Verdacht schöpften. 120.000 Euro wären die Drogen auf der Straße wert gewesen.

Drogenfund an der A 3 in Höhe Rees-Millingen: Eine zivile Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte bereits am Mittwochnachmittag, 20. Januar, um 15:50 Uhr auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Millingen einen 46-jährigen Kosovaren und einen 55-jährigen Tunesier in einem in Hamburg zugelassenen Opel Crossland X.