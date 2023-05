Falscher Polizist Vehlingerin fällt auf Betrugsmasche herein

Am Samstag ist eine Seniorin aus Vehlingen auf einen dreisten Betrüger hereingefallen. Ein Mann hatte sich als Kriminalpolizist ausgegeben und gaukelte der Frau vor, dass ein Einbruch in ihr Haus bevorstehe. Sie solle ihren Schmuck und ihre Debitkarte in einen Topf vor die Tür stellen. Ein Polizist würde den Topf dann abholen und vor den Einbrechern in Sicherheit bringen. Die Frau fiel auf die Lügengeschichte herein und handelte so, wie die Betrüger es geplant hatten. Gegen 13 Uhr erschien dann der Abholer mit einem kleinen weißen Pkw und Essener Kennzeichen und holte den Topf ab. Er soll circa ca. 40 bis 50 Jahre alt, und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein.