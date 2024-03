Dreiste Unfallflucht in Rees Unfall verursacht und davon gefahren

Ein Schaden an einem Pkw und einem Blumenkübel waren die Folge eines Unfalls mit Fahrerflucht, der sich am Montag in Rees an der Einmündung der Robert-Koch-Straße zur Sauerbruchstraße ereignete. Wie die Polizei berichtet, war eine 79-jährige Reeserin gegen 14.20 Uhr mit ihrem weißen VW Polo auf der die Sauerbruchstraße unterwegs als ihr ein silberner Pkw (vermutlich ein Mazda) entgegenkam. Der Kleinwagen befuhr die Robert-Koch-Straße in Richtung Vor dem Falltor mit überhöhter Geschwindigkeit und nahm der Frau aus Rees, die nach rechts abzubiegen wollte, die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie nach rechts aus und kollidierte mit einem Steinblumenkübel. Der andere Pkw fuhr einfach weiter. Hinweise an die Polizei Emmerich unter Tel. 02822 7830.