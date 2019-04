Volksfest : Drei Musikzelte beim Tanz in den Mai

Foto: privat

Androp In Androp wird für jeden Geschmack Partystimmung geboten. Neu dabei ist das „Studio 82“.

(RP) Die Vorfreude auf das Mega-Zeltfestival am 30. April auf dem Partyhof Beenen in Androp ist bereits groß. Die Veranstaltung, die in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet, hat sich zu einem Kult-Event entwickelt, zu dem von Jahr zu Jahr immer mehr Besucher in den Mai getanzt sind.

Die Veranstalter, Marcel Weyer und Detlef Westerhoff, wollen jedem Musikgeschmack gerecht werden und haben daher den drei Zelten jeweils eine bestimmte musikalische Richtung zugewiesen. Und wer nicht tanzen will? Für den ist im Außenbereich ausreichend Platz, um sich beim Bier in aller Ruhe mit Freunden und Bekannten zu unterhalten. Im Zelt 1, der Main Arena, legt VGER auf für die Fans von Charts, House, Black und Hardstyle. Für das Zelt 2, in dem Live-Musik gespielt wird, hat Marcel Weyer wie im Vorjahr die Band Wild&Heart engagiert. „Sie hat wirklich gute Musik gemacht mit einem großen Repertoire und guter Rockmusik. Das Publikum war begeistert“, erzählt Marcel Weyer.

In der Party-Arena, dem Zelt 3, sollen die Schlagerfans tatsächlich auch Tanzmusik hören. Discofox und Musik der 80er, 90er und eben auch aktuelle Schlager werden gespielt. „Im vorigen Jahr haben viele diese Musik vermisst. Aber da kommt mir jetzt ein langjähriger Freund zu Hilfe: Thorsten Beenen mit seinem Studio 82 ist genau der richtige“, freut sich Weyer über dessen Zusage. „Er hat dafür sogar seinen schon gebuchten Urlaub verschoben“, zeigt sich Weyer dankbar. „Unsere Gäste sind zwischen 18 und Ü70. Die größte Gruppe machen die zwischen 30- und 40-Jährigen aus.“

Es gibt wieder die große Warsteiner-Lounge, den Imbissbereich und den Bierwagen mit Teilüberdachung. Fahrrad- und Autoparkplätze sind gut ausgeleuchtet und natürlich kostenlos. Es empfiehlt sich auch, mit dem Shuttle anzureisen, das Emmerich, Kleve, Haldern, Haffen, Mehr und Mehrhoog ansteuert. Die Eintrittskarten kosten zehn Euro, zwölf an der Abendkasse. Am Partyhof, Kreuzstraße 5 in Rees-Androp, gibt es zwei Eingänge zum Zeltfestival, einen für die Besitzer von Vorverkaufskarten bzw. mit dem QM-Code und der zweite für den Abendkassen-Verkauf.

Wichtig ist, dass das absolute Halteverbot auf der Kreuzstraße eingehalten wird. Hier muss der Rettungsweg offen bleiben, ebenso müssen Busse und Taxen durchkommen. Genügend Parkfläche steht zur Verfügung. Es gibt eine Ausweiskontrolle. Unter 18 Jahren kommt niemand auf das Festivalgelände.