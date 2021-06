Ecke Rauhe Straße/Weseler Landstraße : Rettungswagen kollidiert mit Pkw

Bei dem Unfall am Dienstagabend wurden zwei Männer aus Goch und Alpen sowie der Fahrer des Rettungswagens aus Ememrich leicht verletzt. Foto: Michael Scholten

REES Zu einem Unfall mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden kam es am Dienstagabend an der Ecke Rauhe Straße/Weseler Landstraße in Rees.

