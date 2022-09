REES : Drehorgelfestival auf der Reeser Rheinpromenade

REES Das Drehorgelfestival am Reeser Rheinufer warb für eine seltene Musikkunst. Doch die Sonne machte den alten Instrumenten zu schaffen.

Auf der Rheinpromenade war es voll und so durfte sich auch das Drehorgelfestival durchgehend über Besucher freuen, die zuhörten, manchmal sogar ein Tänzchen wagten und die Gelegenheit nutzten, den Experten viele Fragen zu stellen. Die Sparkasse Rhein-Maas und die Stadt Rees übernahmen einen großen Teil der GEMA-Gebühren, die bei öffentlichen Musikveranstaltungen stets anfallen. Die letzte Lücke füllten die Drehorgelspieler durch Spenden, wobei sie den Überschuss von 180 Euro am Ende den SOS-Kinderdörfern spendeten.

Das Spielen der Drehorgeln, die seit Beginn des 18. Jahrhunderts in Europa durch Straßenmusiker bekannt wurde, ist also eine „brotlose Kunst“, die ihre Fans allerdings nicht missen möchten: Immer einer nach dem anderen ließ den liebevoll gestalteten Leierkasten erklingen. Die vielen Sonnenstunden erwiesen sich dabei jedoch als Herausforderung. „Wenn die Orgelpfeifen, egal ob aus Holz oder Metall gebaut, warm werden, kommt es zu Verstimmungen in der Tonqualität“, sagt Ralf Wolske-Böttcher aus Unna. Die Lösung war schnell gefunden: Die Leierkästen und ihre Spieler drehten sich um 180 Grad, blickten nun nicht mehr auf den Rhein, sondern auf die Stadtmauer, und bildeten so mit ihren Körpern zugleich den Schutz für die empfindlichen Instrumente.