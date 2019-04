Stadtfest : Drehleiterfestival und Oldtimer-Ausstellung

Hingucker auf der Hühnerstraße: Hier waren die meisten Fahrzeuge über 60 Jahre alt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Pünktlich zu Fest und verkaufsoffenem Sonntag zeigte sich das Wetter von seiner vorsommerlichen Seite. Besuchermagnet waren insbesondere die Drehleitern, die teils weite Anreisen auf sich genommen hatten, um in Emmerich dabei zu sein.

Bereits vor elf Uhr war die Stadt schon recht voll. Das schöne Wetter lockte viele Besucher am Sonntag nach draußen zum Stadtfest, wo zum 20. Mal die Autoshow, zum elften Mal die Fahrradbörse und zum zweiten Mal nach 2017 das Drehleiterfestival auf der Rheinpromenade stattfanden.

20 historische Drehleitern waren der Promenade entlang aufgebaut. Bürgermeister Peter Hinze bedankte sich bei den Eigentümern der „Schätzchen“ – Feuerwehren, Privatleute und Vereine – die teilweise eine lange Anreise hatten, und überreichte Geschenke. „Die älteste Drehleiter, die auf eigener Achse anreiste, kommt aus Münster. Die Leiter wurde in diesem Jahr 80 Jahre alt und ist immer noch fahr- und funktionstüchtig.“ Ebenfalls ein Eimer mit Emmericher Präsenten wurde für die älteste Leiter vergeben, die 1935 gebaute „Metz Patent Automobil Drehleiter“, die erste hydraulisch angetriebene Leiter – stationiert bei der Feuerwehr Detmold. Den weitesten Anreiseweg hatte Martin Schneider, der mit seiner Leiter auf einem Allradfahrgestell, das 1976 für Einsätze in der Schweiz angeschafft wurde, aus der Nähe von Ulm kam. Es kamen Fahrzeuge unter anderem aus Münster, Wesel, Leer, Solingen und Kirchlengern. Vier Leitern wurden in Kriegszeiten zwischen 1935 und 1940 gebaut.

Besonderes Bild fürs Familienalbum: Die Drehleitern an der Promenade eigneten sich bei strahlendem Sonnenschein bestens für Schnappschüsse. Foto: Markus van Offern (mvo)

info Viel Besuch bei der Fahrradbörse Zweirad-Service Ein voller Erfolg war auch wieder die Fahrradbörse. Rund 60 bis 70 Fährräder – vom Kinderrad bis zum E-Bike – suchten neue Besitzer. „Für jedes verkaufte Fahrrad zahlt der Verkäufer 3,50 Euro, die wir für einen guten Zweck spenden“, sagte Fahrradhändler und Organisator Christian Preuth, der vor Ort die Sättel und Lenker höher oder niedriger stellte, damit die Käufer gleich eine Probefahrt machen konnten.

Jörg Heimann, Feuerwehrmann aus Emmerich, der das Festival mit organisierte, wusste so einige Geschichten zu erzählen. So erklärte er, dass eine Leiter aus Hamburg nicht rot, sondern grün lackiert war, weil die Feuerwehr in Kriegszeiten zur „Feuerlöschpolizei“ wurde. Diese Leiter holte das Ehepaar Ingo und Marie Tombergs, beide aktiv im Löschzug Stadt, mit einem von Gilles kostenlos ausgeliehenen Transportfahrzeug aus Hamburg-Schwarzenbek ab.

Beim Fahrzeug aus Hiltrup, das auf eigener Achse anreiste, musste unterwegs immer Wasser aufgefüllt werden. „Könnte ein Motorschaden sein. Wir helfen aber auf jeden Fall, dass die wieder nach Hause kommen“, so Heimann.

Das Interesse an den Leitern war groß, auf der Rheinpromenade waren viele Besucher, die zuerst die Drehleitern anschauten und dann in Strandkörben und Sitzecken die Sonne genossen. Einige wurden von dem Waffelgeruch „angelockt“, der vom Stand der Hanse-Realschüler kam. „Wir verkaufen die frischen Waffeln, um noch etwas Geld für unsere Abschlussfete zusammen zu bekommen“, sagte Schülersprecher Sebastian Sobocinski. Schließlich seien sie der letzte Realschul-Jahrgang, das soll entsprechend gefeiert werden. Auch sonst war die Innenstadt gut besucht. Verschiedene Autohäuser aus der Region stellten ihre neuesten Modelle vor – rund 100 Fahrzeuge gab es auf der Kaßstraße und der Steinstraße zu sehen. Einen Mitsubishi-Neuwagen konnte man ab 7000 Euro bekommen, für einen Outlander Hybrid oder einen elektrisch betriebenen BMW musste man schon an die 40.000 Euro anlegen. So mancher nutzte das zum Probesitzen und es entstanden viele Selfies in schicken Cabrio-Sportwagen. Am Fischerort nutzte die AfD das Stadtfest für Parteiwerbung.

Viel Spaß hatten Familien an der Carrerabahn vor der Sparkasse. Beliebtestes Duell: Eltern gegen Kinder, die sich kaum trennen konnten. „Ich glaube, ich hole dich später hier ab“, meinte eine Mutter zu ihrem Sohn.

Hingucker auf der Hühnerstraße waren die vielen Oldtimer-Trecker, die meisten der historischen Fahrzeuge waren über 60 Jahre alt. „So viele hatten wir noch nie“, freute sich Christian Preuth, der das Oldtimer-Treffen organisierte. In diesem Jahr war zum ersten Mal auch eine Gruppe mit alten NSU-Autos dabei.