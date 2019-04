15 Helfer packten an : Dornick strahlt nach Frühjahrsputz wieder in neuem Glanz

Dornick strahlt nach Frühjahrsputz wieder in neuem Glanz

15 Helfer packten an

Dornick 15 Helfer packten mit an, um Dornick wieder attraktiver zu machen. Die Freiwilligen sammelten Müll auf, entfernten Unkraut und pflanzten Blumen.

Jedes Jahr wird Dornick ein Stück schöner. Das ist nicht zuletzt den freiwilligen Helfern zu verdanken, die stets im April an die Arbeit gehen, um das Dorf attraktiver für den Fahrradtourismus zu machen. Auch am vergangenen Samstag haben sich ab 10 Uhr für rund drei Stunden wieder 15 Helfer aller Altersgruppen an die Arbeit gemacht.